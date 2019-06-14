В Челябинской области маршрутчик врезался в остановку из-за приступа эпилепсии

В Златоусте маршрутка врезалась в остановку из-за приступа эпилепсии у водителя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня днем на остановочном комплексе «Проспект Гагарина». Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.

По словам горожан, во время начала движения от остановки водителю маршрутного такси №22 стало плохо. Неуправляемая маршрутка совершила столкновение с остановочным комплексом.

Прохожие оказали первую помощь водителю. Прибывшая бригада скорой помощи госпитализировала мужчину с признаками эпилепсии.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.06.19

В Миассе регоператор отказывается вывозить мусор из многоквартирных домов. / Главой Копейска стал Андрей Фалейчик. / В выборах губернатора Челябинской области примет участие социалист. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»