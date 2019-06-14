В Челябинскую область придут заморозки

На Южный Урал вновь придут заморозки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», теплая погода вернется в Челябинскую область лишь к концу следующей недели.

В субботу, 15 июня, синоптики Челябинского гидрометцентра обещают региону облачную погоду с прояснениями, в большинстве районов небольшие дожди, в горах до умеренных, утром местами туманы. Температура ночью +4, +9, местами заморозки до -3 градусов. Днем ожидается 14-19 градусов выше нуля.

Дожди продлятся и в следующие два дня. Температура ночью воскресенья будет +4, +9. Днем воздух в регионе прогреется до 15-20 градусов выше нуля.

Впрочем, в понедельник вновь ожидается небольшое понижение температуры. Более того, прохладно в области будет всю первую половину следующей недели: столбик термометра будет находится в районе +12, +15 градусов Цельсия. В четверг и пятницу Южный Урал ожидает потепление: по данным сервиса GisMeteo, воздух днем прогреется до +21 на западе и +29 на востоке региона. В воскресенье, 23 июня, жара несколько спадет – до +18, +24.

Наконец, в заключительную неделю июня в Челябинской области будет становится все жарче, и к четвергу, 27 июня, на юге и востоке столбик термометра достигнет 30-градусной отметки. В остальных регионах в четверг ожидается +24, +27 градусов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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