В Челябинской области начали ремонт железнодорожных переездов

Южноуральских автомобилистов предупредили о закрытии движения через два переезда.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, на участке Маук – Пургино с 1 км 5пк по 14 км 10пк железнодорожных путей будет производиться капитальный ремонт. В связи с этим проезд автотранспорта через ж/д линию на переездах будет закрыт!

В период с 17 по 21 июня 2019 года будет закрыт переезд, который находится на 2 км 4пк (в черте п. Маук в направлении д. Кувалжиха).

В период с 16 по 19 июля 2019 года будет закрыт переезд, находящийся на 14 км 10 пк (4 км от г. Касли в сторону п. Маук по автомобильной дороге Арти Свердловской области – Нязепетровск – Верхний Уфалей – Касли).

Проезд автотранспорта будет осуществляться по временному переездному настилу в перерывах между основными работами, а также по маршруту объезда Касли – Кыштым – Канифольный – Кувалжиха – Южная Кузнечиха – Северный – Маук. Переезды будут ограждаться дорожными знаками.

Челябинск, Виктор Елисеев

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