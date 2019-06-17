Выборы губернатора Челябинской области: плюс три

В гонке за пост главы Южного Урала готовы принять участие еще три кандидата.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 17 июня, о готовности побороться за пост губернатора Челябинской области региональный избирком уведомили представители парламентских партий КПРФ Константин Нациевский и ЛДПР Виталий Пашин, а также кандидат от партии «Родина» Сергей Смышляев.

Напомним, в настоящее время свои документы в избирательную компанию представили глава региона Алексей Текслер, предприниматель Руслан Аюпов, а также скандально известный политик Александр Лебедев и победитель праймериз движения «Левый фронт» Сергей Морозов. Все четверо идут на выборы в качестве самовыдвиженцев.

Также о желании принять участие в выборах, намеченных на 8 сентября нынешнего года заявляли лидер челябинских «яблочников» Ярослав Щербаков, спортсмен и общественный активист Александр Комиссаров и преподаватель Алексей Барабошкин.

Челябинск, Виктор Елисеев

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