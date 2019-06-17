Принуждал к сексу подчиненных: в Чебаркуле уволили начальника одного из отделов полиции

Начальник следственного отдела полиции Чебаркуля уволили за харрасмент.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудниками региональной службы собственной безопасности регионального полицейского главка в ходе оперативных мероприятий выявлены факты противоправного деяния в отношении подчиненного личного состава сотрудником МО МВД России «Чебаркульский» Челябинской области. Материалы направлены в следственный комитет для принятия процессуального решения.

«По результатам служебной проверки, в связи с совершением проступка, порочащего честь органов внутренних дел, сотрудник уволен по отрицательным мотивам, кроме того, он понесёт ответственность в соответствии с действующим законодательством. К его руководителям будут применены меры дисциплинарной ответственности», – уточнили в пресс-службе силового ведомства.

По некоторым данным, речь идет о начальнике следственного отдела межмуниципального отдела МВД «Чебаркульский». Его подчиненные заявили о домогательствах со стороны старшего по должности. Известно, что на принуждение к сексу под угрозой «неприятностей по службе» пожаловались шесть женщин-полицейских.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.06.19

Выборы губернатора Челябинской области: плюс три. / В Челябинской области начали ремонт железнодорожных переездов. / Мэрия Челябинска избавляется от «подарка» РМК. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»