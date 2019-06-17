В Магнитогорске начальник налоговой инспекции попалась на взятке

В Челябинской области сотрудник налоговой инспекции подозревается в получении взятки.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела межрайонной налоговой инспекции в Магнитогорске, которая подозревается в получении взятки.

По версии следствия, в феврале 2019 года женщина получила не менее 25 тысяч рублей от учредителя одной из коммерческих организаций за незаконные действия в интересах последнего.

На сегодняшний день подозреваемой предъявлено обвинение, в отношении нее судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Преступление выявлено сотрудниками регионального УФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.06.19

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