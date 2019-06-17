Изнасиловал и убил: южноуралец ответит за убийство женщины и её дочери-подростка

В Челябинской области в суд направили уголовное дело по факту убийства матери и дочери.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя Карталов, обвиняемого в убийстве двух или более лиц, совершенном с особой жестокостью, сопряженно с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера, изнасиловании несовершеннолетней, а также насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

По версии следствия южноуралец в ночь на 6 июля 2018 года, находясь в одном из домов города, совершил убийство своей знакомой и ее 16-летней дочери, перед этим совершив преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней.

Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.06.19

В Магнитогорске начальник налоговой инспекции попалась на взятке. / Принуждал к сексу подчиненных: в Чебаркуле уволили начальника одного из отделов полиции. / Выборы губернатора Челябинской области: плюс три. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»