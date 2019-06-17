Челябинцев возмутила «новая» игровая площадка, изъеденная ржавчиной

В вотчине спикера Челябинской городской думы установили старую детскую площадку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинцы в шоке от установленной детской площадки во дворе дома №9 по улице Лизы Чайкиной. Об этом рассказали в одном из сообществ популярной социальной сети.

По словам горожан, новоустановленные конструкции похожи на какую-то груду металлолома хотя они должны быть новыми. «Вторметсырье какое-то, очень страшно здесь. Какой-то район выкидывает, а наша компания подобрала и устанавливает», – говорит жительница дома.

Пока что «новую» горку и лесенку огородили, объяснив, что на них нельзя играть пока все работы не будут закончены.

Самое интересное, отмечают горожане, происходит все это в границах избирательного участка, по которому многие годы избирае6тся председатель Челябинской городской думы Станислав Мошаров. После смены областных и муниципальных властей он существенно утратил свое влияние, и все чаще в политической тусовке говорят, что многие готовы постараться, чтобы не пустить спикера в новый состав городского парламента. Впрочем, позиции Мошарова пошатнулись еще при прежнем губернаторе.

Правда, стоит отметить, что другие челябинцы не видят ничего страшного в установке старых конструкций. Другое дело, что перед установкой неплохо было бы их почистить и заново покрасить, признают они. «Эту горку и лесенку, действительно, демонтировали в другом дворе, где идет капитальный ремонт. Старшая по этому дому попросила установить их во дворе, чтобы не выкидывать. УК этого дома перенесла эти формы и зацементировала, сейчас должны ошкурить и покрасить. Так что финансовой составляющей здесь нет», – успокаивают челябинцев.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.06.19

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