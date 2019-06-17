В Магнитогорске рабочего расплющило между вагонами

В Челябинской области расследуют гибель рабочего на железной дороге.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла 16 июня в 5:00 на 7-м железнодорожном пути станции «Гранитная». 26-летний рабочий погиб при несчастном случае. Об этом рассказали в социальных сетях.

При техническом осмотре сформированного поезда была обнаружена неисправность автосцепки в хвосте поезда. 26-летний составитель поездов, прибыв на место, закрепил шесть вагонов с хвоста, произвел расцепку вагонов и приподнял автосцепку руками, чтобы исправить неисправность.

В это время машинист локомотива несанкционированно привел состав в движение для прицепки вагонов. В результате магнитогорца зажало между шестым и седьмым вагонами. Получив смертельные повреждения, молодой человек скончался.

Челябинск, Виктор Елисеев

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