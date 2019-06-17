Забойный неформат: на Ильменку приедут Гринько, Пиковский и Наргиз

3-й фестиваль Ильменский фестиваль авторской песни пройдет с 28 по 30 июня на территории ГЛК «Солнечная долина» в окрестностях Миасса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в этом году организаторы решили изменить многолетней традиции проводить бардовский сейшн в середине июня – в первую очередь из-за непредсказуемой уральской погоды. Обсуждать возможность переноса начали еще в 2015 году. Для принятия окончательного решения понадобилось 4 года.

В этом году в концертной программе участвуют Олег Митяев, Леонид Марголин и Родион Марченко (Москва); Галина Хомчик (Москва); арт-зонг дуэт «Мастер Гриша» (Борис Кинер и Михаил Цитриняк, Москва); Виктор Третьяков (Москва); Лариса Брохман (Москва); Роман Ланкин (Томск); Алексей Хомчик (Москва); Анатолий Киреев (Челябинск); ансамбль «Зеленая лампа» (Владислав Шадрин и Дмитрий Обухов, Екатеринбург); ансамбль «Седьмая бригада» (Олег Степанов, Виталий Казарцев и Владимир Балабсов, Челябинск) и другие представители бардовской песни из разных городов России.

Довольно интересной будет серия концертов «Неформатные наши»: на Ильменке впервые выступят Николай Гринько (Москва), получивший широкую известность с песней «Наши на Луне» и сатирическими зарисовками «из жизни», Павел Пиковский (Москва), отличающийся пронзительной искренностью и совмещающий традиции классики русского рока со современными музыкальными тенденциями, Рамиль Бадамшин (Уфа), продолжающий традиции Александра Розенбаума, Олега Митяева, Сергея Трофимова и самый известный рокер Челябинска Юрий Богатенков.

В роли иностранных гостей выступят шоу-скрипачка Тамара Сидорова (Дюссельдорф, Германия) и дуэт Эдуарда Двухимённого и Наргиз (Алматы, Казахстан).

Программа начнется 28 июня в 19:00 на двух концертных площадках – Главной и Лесной сценах. 30 июня в 15:00 фестиваль завершит open air в Сатке.

Помимо традиционных впервые учреждается спецприз «Высокая поэзия» от организаторов «Ильмен» 70 – 80-х гг. XX века с вручением гранта автору музыки на стихи русскоязычных поэтов. По условиям конкурса, стихотворные тексты должны быть опубликованы до 31 декабря 2000 года, что подтверждается официальными данными.

В рамках конкурса продолжается награждение Премией имени создателя творческой программы «Ильменки» и её режиссёра Михаила Вейцкина (27.03.1947 – 25.02.2006), с вручением гранта.

В рамках партнёрства Фонда Олега Митяева и МДЦ «Артек» (Крым) детский конкурс «Наша смена» станет этапом отборочного тура участников тематической программы «Мировые песни в «Артеке».

Традиционно вход на фестиваль, размещение в палаточном лагере, участие во всех мероприятиях и посещение концертов бесплатные. Все 3 дня традиционную прямую трансляцию концертов Главной сцены на сайте Ильменского фестиваля www.ilmeny.org осуществляет Институт минералогии УрО РАН.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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