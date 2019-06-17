На оживленных перекрестках в Челябинске ограничат движение транспорта

На двух перекрестках Челябинска вводятся ограничения движения автотранспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, 17 июня (с 18:00) – 24 июня (до 8:00) будет ограничено движение по Комсомольскому проспекту в связи с проведением аварийных ремонтных работ тепловых сетей на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Ворошилова.

Кроме того, с 18 июня по 7 сентября будет ограничено движение автомобильного транспорта по улице Блюхера (на участке, где будет проходит реконструкция – пересечение улиц Блюхера и Дарвина). Движение троллейбусов не будет прекращено.

Напомним, челябинцы выступили категорически против реконструкции в районе кольца на пересечении улиц Блюхера и Дарвина. На их сторону встал врио губернатора Алексей Текслер. Однако, власти Челябинска проигнорировали позицию главы региона и горожан и, изменив первоначальный проект, вызвавший протесты в ходе публичных слушаний, начали работы.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.06.19

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