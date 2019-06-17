Челябинцы возмущены: Правительство России продемонстрировало всему миру пренебрежительное отношение к собственной природе и гражданам

Правительство России продемонстрировало всему миру недопустимо пренебрежительное отношение к собственной природе и гражданам РФ – об этом заявили активисты общественного движения «Стоп ГОК».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители Челябинска обратились к президенту России Владимиру Путину, председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву, министру природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрию Кобылкину, руководителю Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлане Радионовой и ВрИО губернатора Челябинской области Алексею Текслеру по поводу проекта рекультивации Коркинского разреза, представленного на Петербургском экономическом форуме.

«В рамках международного экономического форума, проходившего 6-8 июня 2019 в Санкт-Петербурге, первый заместитель министра природных ресурсов и экологии России Денис Храмов, глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова, врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер и директор оператора ликвидации Коркинского угольного разреза ООО «Промрекультивация» Николай Джемилев подписали соглашение о взаимодействии при реализации в Челябинской области федерального проекта «Чистый воздух».

Проект ликвидации отработанной выработки угольного разреза «Коркинский» выполнен с использованием закладочного материала на основе хвостов Томинского ГОКа, – говорится в обращении. – Из видеотрансляции экономического форума стало известно о представленном на нем нерусской офшорной компанией «РМК» и ООО «Промрекультвация» проекта так называемой рекультивации Коркинского разреза с использованием отходов обогащения медно-порфировых руд Томинского ГОКа.

Любой аттестованный школьник и дипломированный инженер знает, что размещение этих отходов, содержащих высокотоксичные вещества из состава руд: мышьяк, свинец, кадмий, ртуть и др. в отработанном Коркинском разрезе не является рекультивацией, не соответствует требованиям национальных стандартов по рекультивации ГОСТ 17.5.1.01-83; ГОСТ 17.5.1.02-85; ГОСТ 17.5.1.03-86.

Граждане Челябинска знают, что решение о размещении токсичных отходов в Коркинском разрезе принято во спасение экологически и экономически ущербного проекта Томинского ГОКа, но вопреки запрету действующего законодательства.

Размещение этих отходов в Коркинском разрезе отравит подземный питьевой горизонт Западно-Сибирского сложного артезианского бассейна, питающего подземные питьевые месторождения, скважины, колодцы: Западнозаозерное, Коркинское, Бектышское месторождения, утвержденные ТКЗ (территориальный комитет запасов); 13 муниципальных скважин, частные скважины, колодцы.

Трагизм и цинизм ситуации в том, что руководство Минприроды России, Правительство ЧО, нерусская офшорная компания «РМК» и ее «лобби» знают об этом, в том числе благодаря многократным обращениям специалистов, экспертов Челябинска в течение длительного времени. Руководству страны, Минприроды России, Правительству ЧО известны также предлагаемые специалистами Челябинска экологически безопасные варианты ликвидации отработанного Коркинского разреза.

Кто ответит за планируемое отравление среды обитания человека по всей строгости закона. (Ст.358 УК, Экоцид)?»

Авторы обращения считают недопустимым представление подобных экологически опасных проектов не только отечественным, но и зарубежным специалистам: «Всему миру продемонстрировано недопустимо пренебрежительное отношение к собственной природе и гражданам РФ, сказавшим «Нет!» строительству Томинского ГОКа».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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