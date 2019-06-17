Хит соцсетей: Челябинск успешно выдавали за Чернобыль

Предприимчивый китаец выдавал Челябинск за Чернобыль, зарабатывая на этом неплохие деньги – эта новость стала хитом Интернета в минувшие выходные.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», широкой общественности история стала известна после того, как обман раскрылся, и мошенника осудили на 10 лет.

Кстати, долгое время туристы не замечали подвоха – город, в который они попадали, соответствовал их представлению о Чернобыле – дымящие трубы над стандартными невзрачными коробками зданий и пищащие дозиметры. А тем, кого удивляло обилие людей на улицах отравленного радиацией города, объясняли: последствия аварии удалось преодолеть настолько, что люди снова могут здесь жить, просто радиационный фон бывает нестабильным.

«Если взять радиационный фон Челябинска, то местами он выглядит как Припять, поэтому нет ничего удивительного в том, что наш город выдали за Чернобыль», – цитирует уральских экологов портал topnewsrussia.ru.

Обман раскрылся, когда тур купил один из высокопоставленных китайских чиновников: он уже бывал в Челябинске ранее и легко распознал подмену.

После суда над мошенником желающих посетить Челябинск китайцев меньше не стало, пишет travel.rambler.ru.

Эту историю увлеченно обсуждают в соцсетях, и, пожалуй, только челябинцы не понимают, как можно перепутать мегаполис с небольшим городком, а атомную станцию с металлургическими предприятиями.

Челябинск, Павел Зварзин

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