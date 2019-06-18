Потребительский кооператив из Оренбуржья «кинул» челябинцев на три миллиона рублей

В Челябинске возбуждено уголовное дело о хищении денежных средств пайщиков кредитного кооператива.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Ленинского района Челябинска провело проверку по обращениям вкладчиков ПК «Семейная копилка» о неисполнении обязательств по договорам инвестирования.

Установлено, что потребительский кооператив «Семейная Копилка» (Оренбург) на основании договора инвестирования принимал личные сбережения граждан под высокие проценты. В настоящее время ПК «Семейная Копилка» закрыл офис в Челябинске по улице Гагарина, 45 и не производит выплаты пайщикам.

«Проверка показала, что в период с марта 2017 по март 2019 года неустановленное лицо из числа руководства ПК «Семейная Копилка», при заведомом отсутствии намерения выполнять взятые на себя обязательства, с целью безвозмездного обращения в свою пользу денежных средств граждан, заключало договоры инвестирования, а полученными средствами распорядилось по своему усмотрению, чем причинило материальный ущерб гражданам на общую сумму более 3 миллионов рублей», – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

По результатам проведенной проверки в отделе по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Ленинский» СУ УМВД России по Челябинску возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой района на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 18.06.19

18 июня ожидаются следующие события – Челябинск. / MMK разместил евробонды на 500 млн долларов. / Авиакомпании в России терпят рекордные убытки: цены на билеты опять могут вырасти. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»