Строителей скандального ГОКа в Челябинской области заставляют засыпать котлован

Прокуратура Миасса потребовала от ООО «Круглогорский ГОК» произвести рекультивацию земельных участков.

Как уже сообщал РИА «Новый День», о том, что рядом с городом собираются построить железорудный ГОК, миасцы узнали случайно в феврале этого года. Выяснилось, что инвестиционное соглашение с руководством города подписано в ноябре 2018 года, ГОК уже получил несколько участков в аренду, а один в собственность. А отсыпка дороги и вовсе ведется с октября. 22 февраля вопрос рассматривался на сессии городского Собрания депутатов, а вечером состоялась встреча представителей ГОКа с жителями поселка Смородинка, расположенного в 4 км от площадки, выбранной под ГОК. Участники встречи единогласно проголосовали против строительства, заявив, что реализовать проект не дадут. Они потребовали, что инвестсоглашение было расторгнуто.

При этом мэр Миасса Григорий Тонких признал, что в действиях инвестора зафиксированы нарушения: несмотря на отсутствие согласований, работы уже ведутся. В итоге, 25 февраля мэрия расторгла инвестиционное соглашение с ООО «Круглогорский ГОК». А в начале марта уже минэкологии региона заявило: ГОКа не будет.

Как сегодня рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Миасса провело проверку соблюдения требований земельного законодательства ООО «Круглогорский ГОК» при использовании земельных участков сельскохозяйственного назначения на территории Миасского городского округа в районе горы Круглая.

«В ходе выездного обследования установлено, что земельные участки используются с нарушением земельного законодательства – выявлено наличие площадки с нарушенным почвенным слоем, вырытым котлованом, а также площадки с расположенными на ней фундаментами (свайное поле)", – рассказали в прокуратуре региона.

В силу статьи 42 Земельного кодекса Российской Федерации собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту, напомнили в надзорном ведомстве. Земли в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране.

Лица, деятельность которых привела к ухудшению качества земель (в том числе в результате их загрязнения, нарушения почвенного слоя), обязаны обеспечить их рекультивацию.

Кроме того, согласно информации управления Россельхознадзора по Челябинской области размер вреда, причиненного ООО «Круглогорский ГОК» почвам в результате самовольного снятия, перекрытия плодородного слоя почвы с земельных участков сельскохозяйственного назначения составляет 20 миллионов 279 тысяч 200 рублей.

В связи с чем, прокурором Миасса уточнены исковые требования в части взыскания с ООО «Круглогорский ГОК» в пользу бюджета Миасса возмещения вреда в сумме 20 миллионов 279 тысяч 200 рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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