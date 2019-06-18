В Челябинской области из-за аварии закрыли движение по федеральной трассе

Две фуры столкнулись на автодороге М-5 в Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла около 7:00 сегодня в Ашинском районе Челябинской области. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.

«На 1584 км трассы М-5 «Урал» (недалеко от города Сим Челябинской области) лобовое столкновение двух фур. Дорога перекрыта в обе стороны», – подтвердили информацию в пресс-службе АО «УралАвтодор».

По предварительным данным в результате аварии никто не пострадал. Автомобилисты объезжают место ДТП через Миньяр.

Челябинск, Виктор Елисеев

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