Комфорт по-уральски: в Аше в рамках нацпроекта яблоневый сад заменят парковкой

В Аше заплатят из бюджета за снос яблоневого сада, мешающего оборудованию парковки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», весьма оригинально восприняли цели национального приоритетного проекта «Комфортная городская среда» власти Аши. За счет федеральных средств чиновники решили оплатить вырубку молодых деревье яблони. Об этом сообщили активисты движения «Гражданский патруль».

По словам общественников, кусты ранетки начали срубать на минувших выходных. Группу рабочих с бензопилами остановили местные жители, которые вызвали полицию и потребовали у бригады разрешительные документы на работы.

«Оказалось, вырубка согласована с местными органами власти, а работы ведутся в рамках государственного контракта по благоустройству территории. На месте яблоневого сада планируют построить автопарковку. Мы, жители ближайших домов, а работы ведутся прямо в нашем дворе, под окнами, категорически против уничтожения сада и тем более строительства на его месте автостоянки, вчера подали коллективную жалобу в администрацию города, но нам дали понять, что решение уже принято и никто не будет останавливать работы», – возмущается одна из местных жительниц.

Благоустройство территории ведется в рамках государственного контракта, заключенного 17 июня, уточнили гражданские активисты. Аукцион был признан несостоявшимся, и администрация заключила контракт с единственным участником торгов на сумму более двух миллионов рублей. Работы должны сдать до 15 августа.

Общественная организация защиты прав потребителей «Гражданский патруль» обратилась за разъяснением в министерство экономического развития Челябинской области, которое курирует реализацию федерального проекта «Комфортная городская среда» в Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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