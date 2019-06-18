Иногда оно возвращается: на Южном Урале потеплеет

На Южный Урал возвращается тепло.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже завтра, 19 июня, дневные температуры достигнут +25 градусов Цельсия, а в четверг, 20 июня, +29.

Такая погода продержится до конца недели. В четверг – пятницу возможны грозы.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 18.06.19

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