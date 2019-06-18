Власти Челябинской области намерены увязать развитие АПК и благополучие жителей сельскохозяйственных территорий

В Челябинской области выстраивают вектор комплексного развития сельских территорий с учетом мнения муниципалитетов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, глава региона Алексей Текслер на встрече с заместителем председателя правительства Российской Федерации Алексеем Гордеевым рассказал об основных направлениях деятельности в региональном агропромышленном комплексе. Также он поднял вопросы комплексного развития сельских территорий, в том числе газификации и строительства дорог.

В ходе встречи Алексей Текслер сообщил Алексею Гордееву об успешном проведении посевной кампании в Челябинской области: на 28 тысяч гектаров увеличились площади посевов яровых культур, на 8,4 тысячи гектаров – зерновых и на 38 тысяч гектаров – масличных культур.

«Активно ведем работу по включению в сельскохозяйственный оборот ранее заброшенных сельхозугодий, в этом году введем 11,6 тысяч гектаров. Планомерно с 20 тысяч практически до 200 тысяч гектаров увеличили площади масличных культур. Это и дополнительная прибыль, новые рабочие места, а также возможность увеличения экспортного потенциала», – подчеркнул Алексей Текслер.

Напомним, год назад общая площадь весеннего сева составила 1 миллион 681 тысячу гектаров. Зерновых и зернобобовых культур было посеяно 1 миллион 353 тысячи гектара, пшеницы – почти 900 тысяч гектаров.

В 2019 году яровыми засеяли 1 миллион 723 тысячи гектаров пашни. По предварительным данным, зерновых и зернобобовых культур посеяно 1 миллион 376 тысяч гектаров. В разрезе зерновых культур существенно выросла площадь посевов ячменя – на 47,6 тысячи гектаров, до 402 тысяч гектаров. Расширение посевов ячменя связано с увеличением потребности в кормах. Ячмень используется на свинокомплексах, а поголовье этих животных в регионе уже превышает 900 тысяч. Пшеницы посеяно 847 тысяч гектаров, 81 тысяча гектаров – посевы овса. Также в регионе возделывают кукурузу, гречиху, просо, зернобобовые культуры: горох, нут, люпин.

Аграрии, ориентируясь на запросы рынка, увеличивают посевы высокомаржинальных культур. Поэтому в регионе снова добавилась площадь посева масличных – на 37,6 тысячи гектаров. Подсолнечника, рапса, льна теперь засевается уже почти 200 тысяч гектаров. Первоначально посевы этих культур составляли чуть более 20 тысяч гектаров. Хозяйства продолжают увеличивать площади посевов нетрадиционных культур, таких как рыжик, сафлор, расторопша. Это также связано с развитием рынка семян и их переработки.

Завершены посадка картофеля и сев овощей, площадь (в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах) под картофелем составила 7 тысяч гектаров, под овощами – 1,3 тысячи гектара, что соответствует уровню прошлого года.

Глава региона также рассказал заместителю председателя правительства об эффективности программы устойчивого развития сельских территорий в части мероприятий по строительству дорог и газификации. В 2019 году на средства программы планируется построить 32 километра газораспределительных сетей и 23 километра сельских автомобильных дорог в муниципальных районах области. Средства на эти цели привлекаются и по другим программам. Однако объемы строительства инфраструктурных объектов, по мнению Алексея Текслера, нужно увеличивать. Так, в регионе газифицировано только 40% сельских населенных пунктов, сеть дорог также развита недостаточно. Темпы работ могли бы быть выше при условии увеличения финансирования программы развития сельских территорий за счет источников из федерального бюджета.

В связи с этим Алексей Текслер озвучил предложение по подготовке отдельной региональной программы развития сел и деревень, которая может стать частью федеральной программы комплексного развития сельских территорий, утвержденной правительством РФ в начале июня. Региональная программа охватит весь комплекс проблем южноуральских сёл: газификация, улучшение жилищных условий, дороги и прочее. Кроме того, разработка этого документа позволит определить точки роста сельского хозяйства на уровне региона, привлечь для их развития дополнительные средства финансирования из федерального бюджета. Формироваться комплексная программа развития будет на основании программ муниципалитетов. Алексей Гордеев одобрил предложение главы Челябинской области, отметив важность поддержки инициатив «снизу».

«Для качественной реализации государственной программы комплексного развития сельских территорий важно рассматривать и подхватывать инициативы «с земли», когда конкретный муниципалитет при участии жителей и бизнеса дает свои предложения, принимает прямое участие в подготовке муниципальных программ развития. Регион их согласовывает и выходит на федеральный уровень за поддержкой», − подчеркнул Алексей Гордеев.

Инициатива главы Южного Урала – логическое продолжение многолетней стратегии развития сельского хозяйства Челябинской области, отмечают эксперты. «Если мы посмотрим на эволюцию отрасли на протяжении последней четверти века, то увидим, что сначала власти региона делали акцент на рост объемов производства в агропромышленном комплексе. Затем внимание стали переводить не привлечение инвестиций. Наконец, в последние годы речь больше шла о реализации экспортного потенциала сельскохозтоваропроизводителей региона. Алексей Текслер разворачивает проблему развития АПК в сторону жителей тех самых сельскохозяйственных территорий, которые и способствуют развитию отрасли.

То есть теперь речь идет о том, чтобы сами южноуральцы уже в ближайшем будущем почувствовали реальную отдачу от развития сельского хозяйства, увидели реальное улучшение своего благосостояния», – рассуждает политолог Александр Мельников.

При этом помочь в реализации нового сценария должны связи нового главы региона, которые он приобрел, в том числе, во время работы в федеральном правительстве. «Очевидно, что для достижения результата надо по максимуму привлекать федеральные средства. И понятно, что у Текслера есть серьезный лоббистский потенциал, с учетом его опыта и тех связей, которые он наработал. И обращение за поддержкой к руководителям такого уровня, как вице-премьер Алексей Гордеев, – это очень логичный шаг. Ведь конкуренция за доступ к федеральным средствам год от года растет», – отмечает эксперт.

Челябинск, Виктор Елисеев

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