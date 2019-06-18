Челябинка пыталась сжечь храм в Санкт-Петербурге

Жительница Челябинска пыталась сжечь католический храм в Санкт-Петербурге.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел 17 июня на Минеральной улице. 43-летняя женщина сложила принесенные с собой дрова у двери храма Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы и подожгла. Тревогу забили, когда повалили густой дым.

Однако возгорание удалось быстро потушить.

Поскольку все происходящее фиксировала камера наружного наблюдения, поджигательницу задержали без промедления. Сначала в отношении нее составили протокол о мелком хулиганстве, пишет «Фонтанка», но потом возбудили уголовное дело об умышленном повреждении имущества, совершенном путем поджога.

О мотивах челябинки не сообщается.

Санкт-Петербург, Павел Зварзин

Санкт-Петербург. Другие новости 18.06.19

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