Полмиллиарда на рекультивацию челябинской свалки: Алексей Текслер встретился с вице-премьером правительства РФ Алексеем Гордеевым

Глава Южного Урала Алексей Текслер встретился с вице-премьером правительства РФ Алексеем Гордеевым. Обсуждались вопросы реализации в регионе национального проекта «Экология», функционирования новой системы обращения с ТКО, организации мониторинга загрязнения атмосферного воздуха, рекультивации челябинской свалки, а также комплексный план по снижению выбросов вредных веществ в атмосферный воздух в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в беседе был затронут вопрос о рекультивации челябинской свалки, который включен в план мероприятий по оздоровлению экологической обстановки в областном центре. В частности, речь шла о выделении федерального финансирования после утверждения проектно-сметной документации.

Напомним, местный мусорный полигон появился в 1949 году как временная мера, однако сейчас ее площадь сопоставима с 11 футбольными полями, а высота достигает девятиэтажного дома. О закрытии свалки заговорили в 1989 году. В 1992 году полигон официально закрыли, но де-факто он проработал еще без малого 30 лет.

В теме закрытия городской свалки в Челябинске вернулись в 2016 году. А когда у города появилась перспектива стать местом проведения саммитов ШОС и БРИКС, стало понятно, что тянуть с решением вопроса больше нельзя. Челябинский полигон перестал принимать мусор в сентябре 2018 года.

Теперь же главная задача – не тянуть с началом рекультивации. «Важно начать работы по рекультивации свалки уже в текущем году. В связи с этим просим рассмотреть возможность выделения из резервного фонда правительства Российской Федерации согласованную с Минприроды сумму в размере 500 миллионов рублей», – обратился Алексей Текслер к вице-премьеру Гордееву.

«Проект важный для региона, в случае положительного заключения по проектно-сметной документации считаю возможным его поддержать», − согласился с предложением Алексей Гордеев.

С невозможностью откладывать начало рекультивации согласны и эксперты. «Решение по рекультивации свалки является очень важным в работе по снижению выбросов в атмосферный воздух. К 2022 году свалка не будет никого беспокоить», – заявляет ведущий инженер-эколог фирмы «Геотехпроект» Евгения Яцук.

Торопит с началом работ и первый заместитель председателя центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов. По оценкам эколога, в настоящий момент свалка выбрасывает в атмосферу 5 тысяч кубометров газа в час. «Очень не хотелось бы, чтобы процесс прохождения государственной экологической экспертизы затянулся», – отмечает эксперт.

Кроме того, глава региона доложил вице-премьеру о работе по обустройству контейнерных площадок и оснащению их контейнерами для сбора твердых коммунальных отходов. На сегодняшний день в Челябинской области имеется 9 тысяч 867 площадок, на которых установлено около 28 тысяч контейнеров. Это лишь 65% от необходимого. Не покрытая расходами областного бюджета потребность в контейнерах и контейнерных площадках оценивается в 115,7 миллиона рублей и 323,7 миллиона рублей соответственно. По мнению Алексея Текслера, для скорейшей реализации реформы обращения с ТКО необходимо уже с текущего года предусмотреть меры финансовой поддержки регионам (в том числе Челябинской области).

Также глава Челябинской области рассказал о реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология», в частности о модернизации и развитии экологичного транспорта. В комплексный план по улучшению качества атмосферного воздуха в городах Челябинск и Магнитогорск, отмеченных в 204 Указе Президента РФ Владимира Путина, вошли перевод автобусного парка на газомоторное топливо, обновление подвижного состава, реконструкция трамвайных рельсов и контактной сети, а также строительство заправочной инфраструктуры для автобусов и техники на сжиженном природном газе (СПГ, КПГ). Реализация комплексного плана в части обновления транспортной системы позволит значительно снизить количество выбросов.

«Вопросы экологии – одни из тех, что более всего волную южноуральцев и, уж точно, челябинцев, – комментирует инициативы главы Южного Урала политолог Александр Мельников. – Эти проекты актуальнейшие. И то, что Алексей Текслер принимает усилия, чтобы они не были забюрократизированы, не остались на бумаги – очень важно. При этом, достигнув договоренностей по финансированию рекультивации свалки с Минприроды, глава региона выходит на более высокий уровень – вице-премьера Гордеева. То же самое с решением проблемы общественного транспорта. Говорили об этом давно. Но одна из ключевых проблем в том, что хорошая инициатива так и остается исключительно планами, благими пожеланиями. И то, что Текслер пытается сейчас переломить эту печальную традицию, в том числе используя имеющиеся у него лоббистские возможности, – это очень хорошо».

Челябинск, Виктор Елисеев

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