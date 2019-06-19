Штраф и условный срок: на Южном Урале закончился процесс о военной контрабанде

В Челябинской области суд огласил приговор по делу о контрабанде оборудования для военной техники.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области, Сосновский районный суд признал виновными двух жителей областного центра, причастных к организации канала контрабанды продукции военного назначения за пределы Российской Федерации.

Весной 2018 года в поле зрения контрразведчиков попали два гражданина России и иностранец, гражданин бывшей республики Советского Союза. Все трое готовили операцию по вывозу оборудования для военной техники за пределы Российской Федерации, не имея для этого лицензии, выдаваемой Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству России в установленном законом порядке.

Воплотить задуманное преступникам не удалось. В мае прошлого года сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали россиян с перевозимым грузом на трассе Челябинск-Москва. Уголовное дело в отношении них также расследовано следственным органом УФСБ.

Иностранец объявлен в международный розыск.

Суд приговорил виновных россиян к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафу в сумме 200 тысяч рублей каждому.

Челябинск, Виктор Елисеев

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