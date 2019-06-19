«Соскучились по мне?» Экс-омбудсмен вновь пытается вернуться в политическую жизнь Южного Урала

Бывший уполномоченный по правам человека в Челябинской области Алексей Севастьянов заявил о начале борьбы за пост губернатора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бизнесмен и правозащитник Алексей Севастьянов намерен идти на выборы губернатора Челябинской области от малоизвестной в широких слоях партии «Гражданская сила».

Партия была создана в 2007 году на волне формирования партий либерального толка и связывалась с именем известного юриста Бориса Барщевского. Впрочем, уже в следующем году она прекратила самостоятельное существование. Возобновила политическую деятельность «Гражданская сила» в 2012 году. На местных и муниципальных выборах организация не набирала и 1%, лишь в Забайкалье на выборах губернатора за её кандидата проголосовали 2,7% избирателей. В Челябинской области «Гражданская сила» никак себя не проявляла.

Для Алексея Севастьянова это уже третья политическая партия, в рядах которой он пытается построить политическую карьеру. Так, в начале политической деятельности г-н Севастьянов был членом партии «Яблоко». А на предыдущих выборах в Государственную думу неожиданно для многих возглавил Челябинское региональное отделение партии «Родина». Правда, еще до Единого дня голосования Севастьянов со скандалом покинул партию.

Политик до сих пор считается протеже экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. При нем Алексей Севастьянов занимал пост уполномоченного по правам человека в Челябинской области. После отставки Юревича Севастьянов ушел в тень, и некоторое время занимался юридической практикой. В публичную повестку он вернулся с началом конфликта между ним и мэрией, когда политик попытался защитить семейный бизнес (павильоны и парковки), которому объявили войну чиновники и депутаты городской думы (по некоторым данным, в разгроме семейства были заинтересованы выходцы из местной МГЕР).

Несмотря на крайне неудачные попытки вернуться в политику, многие политологи считают, что участие Алексея Севастьянова в борьбе за пост губернатора может привести ко второму туру выборов. Для этого, конечно, ему необходимо будет преодолеть муниципальный фильтр, но такие возможности у политика, по мнению многих экспертов, есть. И если у Севастьянова появится более или менее серьезные финансовые ресурсы, его агрессивная манера, продемонстрированная еще в 2016 году (когда выборы в Госдуму Севастьянов превратил, по сути, в антигубернаторскую полемику), вполне может аккумулировать вокруг него протестных избирателей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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