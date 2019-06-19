Южноуральцы выберут в 2019 году губернатора и пять сотен депутатов

Глава облизбиркома Челябинской области Сергей Обертас рассказал о предстоящих сентябрьских выборах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Единый день голосования 8 сентября 2019 года на территории Челябинской области планируется проведение 67 избирательных кампаний. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас.

В 24 муниципальных образованиях пройдут основные и дополнительные выборы депутатов представительных органов местного самоуправления. Также будут пройдут выборы в двух городских округах (Трехгорный и Миасс) и семи внутригородских районах Челябинска. В общей сложности, будет замещено 495 мандатов. В том числе, самые главные выборы – выборы губернатора Челябинской области. Кроме того, ряд выборов в органы МСУ и прямые выборы глав сельских поселений.

«Общее количество избирателей в Челябинской области по состоянию на первое января 2019 года 2 миллиона 633 тысячи 687 человек. По данным ГАС «Выборы», на выборах в Единый день голосования обладают активным избирательным правом и смогут проголосовать впервые почти 45 тысяч молодых избирателей, достигших 18 лет. Также молодых избирателей, но до 35 лет, которые впервые отдадут свой голос на выборах губернатора Челябинской области, у нас будет 146 тысяч 148 человек», – уточнил глава областного избиркома.

Для проведения избирательных кампаний на территории Челябинской области образовано 2277 избирательных участков и сформировано такое же количество избирательных комиссий сроком на 5 лет. Установленное число членов избирательных комиссий – больше 20 тысяч человек.

Во время избирательной кампании 2019 года все уровни выборов будут проведены с использованием технологии QR-кодирования протоколов избирательных комиссий. На выборах губернатора Челябинской области впервые будет применена технология «мобильный избиратель», также на 100% территориальных и участковых комиссий. На выборах президента РФ ею воспользовались порядка 94 тысяч избирателей Южного Урала.

Также впервые на выборах губернатора будет применена технология видеонаблюдения. Ею планируется охватить 54% избирательных участков и 100% территориальных избирательных комиссий. Она будет применяться на УИК с самой большой численностью, и в итоге порядка 80% общей численности избирателей региона мы закроем. В Челябинске технология охватит 94% избирателей, в Магнитогорске – более 92%.

Кроме того, избиратели, перебравшиеся в Москву, но сохранившие прописку Челябинской области, смогут проголосовать на выборах губернатора, придя на цифровой избирательный участок. Эта технология – абсолютная новинка нынешнего года, подчеркнул Сергей Обертас. Воспользоваться ею можно будет по той же схеме, что и «мобильным избирателем»: в установленные сроки подать заявление через портал «Госуслуги», предоставив после этого документы непосредственно на цифровой избирательный участок.

Челябинск, Виктор Елисеев

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