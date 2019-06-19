В Челябинске огласили приговор таксисту, угробившему пассажира

В Челябинске вынесен приговор в отношении водителя «Яндекс такси», по вине которого пострадало 3 человека.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, 48-летний житель областного центра признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Установлено, что вечером 22 сентября 2018 года водитель «Яндекс-такси», управляя автомобилем «Лада Гранта», двигаясь с пассажирами – мужчинами 1981, 1989 и 1980 годов рождения , выехал на зеленый сигнал светофора на регулируемый перекресток проспекта Победы и улицы Краснознаменной, остановился, уступая дорогу встречным транспортным средствам. После возобновления движения, при повороте налево таксист не уступил дорогу двигающемуся во встречном направлении автомобилю «Тойота Марк 2», врезавшись в иномарку.

При этом пассажиры и водитель не были пристегнуты ремнями безопасности. В итоге три пассажира такси получили повреждения различной степени тяжести: 37-летний челябинец погиб на месте, другим горожанам причинен тяжкий вред здоровью, при этом одному из них в последующем присвоена 1 группа инвалидности.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 3 года, с отбыванием наказания в колонии- поселении.

Также судом частично удовлетворены исковые требования потерпевших – в счет компенсации морального вреда брату, матери и супруге погибшего взыскан 1 миллион рублей, требования пострадавшего (инвалида 1 группы) удовлетворены в размере 300 тысяч рублей, в пользу третьего пассажира взыскано 200 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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