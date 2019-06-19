В питерском аэропорту поймали бомжа-сладкоежку

В Пулково бездомный неделю таскал из магазина конфеты.

Как передает РИА «Новый День» в международном аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) полиция задержала 54-летнего бездомного, подозреваемого в воровстве. Об этом сообщает анонимный telegram-канал «Выпускайте Кракена!"

«В магазине петербургского аэропорта Пулково безработный 54-летний бомж на протяжении недели воровал… нет, не алкоголь, а сладости!" – рассказывают авторы канала. По их словам, мужчина заходил в магазин под видом покупателя и пользовался тем, что продавцы за ним не наблюдали.

За неделю он беспрепятственно вынес 27 коробок шоколадных конфет. Лишь после этого сотрудники заинтересовались визитами бездомного любителя сладостей и сдали его полиции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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