В питерском аэропорту поймали бомжа-сладкоежку

В Пулково бездомный неделю таскал из магазина конфеты.
Как передает РИА «Новый День» в международном аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) полиция задержала 54-летнего бездомного, подозреваемого в воровстве. Об этом сообщает анонимный telegram-канал «Выпускайте Кракена!"
«В магазине петербургского аэропорта Пулково безработный 54-летний бомж на протяжении недели воровал… нет, не алкоголь, а сладости!" – рассказывают авторы канала. По их словам, мужчина заходил в магазин под видом покупателя и пользовался тем, что продавцы за ним не наблюдали.
За неделю он беспрепятственно вынес 27 коробок шоколадных конфет. Лишь после этого сотрудники заинтересовались визитами бездомного любителя сладостей и сдали его полиции.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 19.06.19
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