35 лет колонии на троих получили в Челябинске цыгане-наркоторговцы

В Челябинской области огласили приговор банде цыган-наркоторговцев, пойманных с 1,7 килограмма героина.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сегодня, 19 июня 2019 года Челябинский областной суд на основании вердикта присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении троих жителей региона. В зависимости от степени участия они признаны виновными в покушении на незаконный сбыт, а также незаконном сбыте наркотических средств, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

В суде установлено, что группа цыган в апреле 2018 года на территории Коркино Челябинской области незаконно продали наркотическое средство, содержащее героин массой свыше 1,1 килограмма.

Кроме того, в ходе обыска в жилище у одной из соучастниц изъят героин массой 620 граммов, который хранился для дальнейшего сбыта.

Коллегия присяжных заседателей признала подсудимых не заслуживающими снисхождения. Судом виновным назначено наказание: 23-летнему наркоторговцу – 9 лет лишения свободы в ИК строгого режима, его 44-летней соучастнице – 9 лет лишения свободы в ИК общего режима, 48-летней дилерше – 17 лет лишения свободы в ИК общего режима со штрафом 150 тысяч рублей. Самая старшая участница банды (70 лет) от суда скрылась, в связи с чем уголовное дело в отношении нее выделено в отдельное производство.

Челябинск, Виктор Елисеев

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