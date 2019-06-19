Из почтовой кассы в Челябинской области исчез почти миллион рублей

Сотрудница почты в Сатке присвоила почти миллион рублей, предназначенных на выплату пособий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в отдел полиции по Саткинскому району поступило заявление из отделения связи о том, что из кассы филиала в городе Бакал пропали 915 тысяч рублей.

В ходе мероприятий, проводимых сотрудниками отделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции ОМВД, совместно со службой безопасности организации, установлено, что работник, 48-летняя ранее не судимая жительница Бакал, указывала в отчетных документах недостоверную информацию о выплате денежного пособия гражданам, а на самом деле присваивала их себе.

В настоящее время по материалам полиции следственным отделом СКР по городу Сатка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Наказание, предусмотренное данной частью статьи – лишение свободы на срок до шести лет.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Челябинск, Виктор Елисеев

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