Поворот: «Гражданская сила» открестилась от Алексея Севастьянова

В кампании по выборам губернатора Челябинской области разгорелся первый скандал.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», не успел бывший уполномоченный по правам человека в Челябинской области Алексей Севастьянов подать документы в региональный избирком, как вокруг него уже разгорелся скандал.

Напомним, ранее сегодня стало известно о намерениях бизнесмена и правозащитника принять участие в борьбе за пост главы Южного Урала. По словам Алексея Севастьянова, он пойдет на выборы от партии «Гражданская сила». Предвыборная конференция организации, якобы, состоялась вчера, 18 июня. Позднее политик сообщил, что документы в избирательную комиссию подаст завтра, 20 июня, утром.

Однако после громких заявления Алексея Севастьянова свою точку зрения высказал глава Челябинского регионального отделения партии «Гражданская сила» Егор Лаврентьев. По его словам, партия не выдвигала кандидатуру экс-омбудсмена. А вчерашняя конференция попросту не состоялась, так как её делегаты разбежались сразу после того, как узнали о планах Севастьянова баллотироваться в губернаторы от «Гражданской силы».

Дальше – больше. Выяснилось, что сам будущий кандидат в конференции даже не принимал участия. А документы забрал сегодня утром в региональном отделении «Гражданской силы».

Интересно, что облизбирком этот скандал ничуть не смутил. «Мероприятие состоялось вчера по адресу Братьев Кашириных, 21, все началось в 19:00, – цитирует интернет-газета «Знак.ком» председателя комиссии Сергея Обертаса. – Было заявлено семь делегатов, столько же зарегистрировалось. Председательствующий – Лаврентьев, секретарь – Кириллов. У нас велась видеозапись. Завтра ждем Севастьянова на подачу документов. Пока это все, что у нас есть по этой ситуации».

Напомним, скандалом закончилась и предыдущая попытка Алексея Севастьянова вернуться в политику. В 2016 году он неожиданно встал во главе регионального отделения партии «Родина» в преддверии выборов в Государственную думу. Неожиданно, потому что никогда до этого не был замечен среди сторонников национально-патриотических идей, предпочитая вращаться в либерально-правозащитных кругах.

Впрочем, за два месяца до дня голосования (и два месяца спустя после того, как возглавил партийное отделение) Алексей Севастьянов рассказал, что на партийной конференции в Москве его кандидатуру вычеркнули из партийных списков. А потом и вовсе выдвинулся от партии «Яблоко». Правда, борьбу за думский мандат политик всё равно проиграл. А на следующий день после оглашения итогов голосования неизвестные вывалили перед воротами дома Севастьянова кучу навоза.

Челябинск, Виктор Елисеев

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