«Занято»: мэрия Челябинска не согласовало шествие общественников на Кировке

Администрация Челябинска не согласовала шествие, которое общественное движение «Челябинск, дыши!» собиралось провести 23 июня на Кировке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общественники не довольны тем, как власти решают острые экологические вопросы. И своим шествием хотели бы привлечь внимание к этой проблеме.

Мэрия шествие по пешеходной улице, намеченное на ближайшие воскресенье, ожидаемо не согласовала. Но и на излюбленную чиновниками площадку – парковку возле ледовой арены «Трактор» активистов не отправила: это место тоже оказалось на 23 июня занято. Поэтому участникам шествия неожиданно предложили сквер Андреевского.

«П0лощадка надо сказать совсем не плохая, – комментирует ситуацию активист движения «Челябинск, дыши!» Андрей Костенко. – Для массового пикета очень даже подходит, но у нас же шествие. Формат иной. И, разумеется, мы не согласимся, мы будем добиваться марша на Кировке».

Поэтому в мэрию поступили три новых уведомления: отказ от сквера Андреевского, новое уведомление на шествие по Кировке, но уже на 30 июня и предложение по «запасной» площадке. «Мы решили помочь администрации с поиском альтернативной площадки для нашего мероприятия на случай, если Кировка вдруг действительно окажется занятой на этот день и час. И потому подали уведомление на митинг на площади Революции, – рассказал Андрей Костнеко. – Она, как правило, пустует и вполне подходит для митинга такой тематики. Ждём положительный ответ по одному из предложенных нами вариантов».

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 19.06.19

«Иллюзия безопасности»: российская молодежь стала главной целью киберпреступников. / Суд отменил вердикт чебаркульскому чиновнику, обвиненному в получении взятки. / «Содрать три шкуры с садоводов!» Новый законопроект о дачной амнистии подвергся жесткой критике. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»