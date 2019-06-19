В южноуральском лесу погиб школьник

В Челябинской области ребенок погиб в лесу от удара током.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла вчера, 18 июня, в пригороде Миньяра.

9-летний мальчик отправился с братьями в лес собирать ягоды. Между деревьев дети наткнулись на распределительный электрический шкаф. Школьник решил забраться на сооружение.

Увы, ни к чему хорошему это не привело. Оказавшись на крыше, мальчик коснулся проводов, получив смертельный удар током.

«Шкаф установлен силами Биянковского щебеночного завода, был закрыт, имел знаки, предостерегающие об опасности удара электрическим током, – цитирует «Первый областной» представителя следственного отдела СКР по городу Аша. – Мы проводим проверку, направили соответствующие запросы в Ростехнадзор, который осуществляет надзор за соблюдением правил охраны. Уже они дадут оценку, соблюдались ли при установке и эксплуатации шкафа правила или нет».

По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.06.19

Под Златоустом рейсовый автобус столкнулся с бензовозом: есть погибшие. / «Занято»: мэрия Челябинска не согласовало шествие общественников на Кировке. / «Иллюзия безопасности»: российская молодежь стала главной целью киберпреступников. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»