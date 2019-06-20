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Четверг, 20 июня 2019, 08:25 мск

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Шесть южноуральцев получили максимальные оценки по двум предметам ЕГЭ

На Южном Урале появились первые двухсотбалльники по результатам ЕГЭ В Челябинской области ребенок погиб в лесу от удара током.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области, в регионе уже насчитали 140 стобалльников по ЕГЭ. В их числе шесть человек, которые получили максимальные оценки по двум предметам.

Государственная экзаменационная комиссия утвердила результаты единого государственного экзамена по русскому языку и физике от 3 июня.

20 июня – официальный день ознакомления с результатами. Участники могут узнать результаты в своей общеобразовательной организации и на официальном информационном портале ЕГЭ. В случае несогласия с выставленными баллами апелляцию можно будет подать 21 и 24 июня.

«По русскому языку у нас в этом году 54 стобалльника. И хотя данный показатель ниже прошлогоднего, в целом предмет сдали на том же высоком уровне, что и в прошлый раз. Успешно ЕГЭ по русскому языку написали 99,9% участников, хороший результат (более 60 баллов) получили 76%. А 23% выпускников набрали очень высокий результат – более 80 баллов.

Заметно улучшились результаты по физике. В этом году у нас 16 человек набрали максимальный балл, тогда как в прошлом – только один. Повысился также процент высокобалльников – с 6% до 8%. И в целом, хорошо сдавших экзамен (более 60 баллов) стало больше – 28%», – комментирует начальник управления начального, основного, среднего общего образования министерства образования и науки Челябинской области Елена Тюрина.

После утверждения результатов ЕГЭ по русскому языку и физике в области появились первые двухсотбалльники. На данный момент шесть человек смогли сдать на максимум сразу два экзамена.

В ближайшее время также станут известны результаты экзаменов по иностранным языкам, обществознанию, биологии и информатике и ИКТ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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