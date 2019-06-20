Восьмерых южноуральцев, включая сотрудников ГИБДД, осудили за фиктивные ДТП

В Челябинской области осуждена банда, инсценировавшая дорожно-транспортные происшествия.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, суд признал восьмерых жителей Ашинского района виновными в совершении мошенничества, покушении и пособничестве в мошенничестве в сфере страхования, совершенных группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Действия входивших в банду инспекторов ГИБДД квалифицировали также как служебный подлог и превышение должностных полномочий.

В суде установлено, что соучастники в разном составе группы, в том числе, в соучастии с 4 инспекторами отделения ОГИБДД ОМВД России по Ашинскому району, в 2016-2017 годах инсценировали дорожно-транспортные происшествия с участием дорогостоящих иномарок, внося заведомо ложные сведения в официальные документы по оформлению ДТП для последующего их представления в страховую компанию.

За это время аферисты четырежды обращались в страховые компании Челябинска и Уфы для получения страховых выплат на общую сумму свыше 1,2 миллиона рублей. В одном случае при попытке получения страховой выплаты в 400 тысяч рублей злоумышленникам в выплате было отказано.

Страховыми компаниями заявлены исковые требования, в обеспечение которых наложен арест на имущество обвиняемых (автомобили) на общую сумму 700 тысяч рублей.

Судом троим бывшим сотрудникам ГИБДД назначено наказание от 2 лет 6 месяцев до 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом 20 тысяч рублей, с лишением права занимать должности в органах МВД сроком на 3 года. Четвертому сотруднику – в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года, со штрафом в размере 20 тысяч рублей.

Остальным соучастникам назначены наказания в виде штрафов в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.06.19

В Челябинске подростки зверски избили ребенка-инвалида. / Шесть южноуральцев получили максимальные оценки по двум предметам ЕГЭ. / По обращению южноуральцев к президенту возбуждено уголовное дело. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»