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Четверг, 20 июня 2019, 17:22 мск

Новости Челябинск

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«Как будет выполняться Ваш указ?!» Челябинцы не дождались ответов президента на свои вопросы об экологии

Жительница Челябинска Надежда Вертяховская отправила на Прямую линию с президентом (через соцсеть VKontakte) обращение к Владимиру Путину:

«За последние годы из Челябинска уехало 100 тысяч человек. Лично Вами поддержан проект и строительство Томинского ГОКа оффшорной компанией РМК на территории защитной лесопарковой зоны миллионного Челябинска, откуда основное поступление чистого воздуха из-за розы ветров, вблизи его единственного безальтернативного питьевого источника Шершневского водохранилища и на его водосборной площади. Это утверждение обосновано масштабными нарушениями российского законодательства, которое невозможно без участия высшего руководства страны. Сегодня граждане, подлежащие расселению, не расселены и вынуждены дышать пылью и выхлопами мощного автотранспорта из-за масштабов земляных работ.

Но главное, что будет пить Челябинск и его города-спутники, когда вода из водохранилища по двум тектоническим разломам, проходящим по этой территории, перетечет в карьеры ГОКа, не говоря о возможном и неизбежном химическом загрязнении подземных вод, так как Росприроднадзором опасным отходам присвоен статус безопасных (V класс).

В экологическом обосновании проекта эта ситуация не рассматривается. Одни голословные утверждения безопасности. Но опыт аналогичных предприятий в Свердловской, той же Челябинской, Курганской, Оренбургской областях подтверждает доводы специалистов Челябинска. Из какого источника водоснабжения будут обеспечиваться граждане близлежащих многочисленных поселков, деревень, и миллионного Челябинска? Как будет выполняться Ваш указ по снижению выбросов в Челябинске, если вклад Томинского ГОКа в загрязнение воздуха даже не рассматривался в квотах на выбросы?»

Этот вопрос озвучен не был, как и множество других вопросов, отправленные челябинцами. Всего на Прямую линию поступило более 2 млн вопросов, ответили на 70 с небольшим. По словам ведущих прямого эфира, президент еще до начала общения с народом определил для себя приоритетные темы. Вопросы экологии, если не считать проблемы мусора, среди них не прозвучали.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 20.06.19

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