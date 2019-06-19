«Обещания следует выполнять»: о чем южноуральцы просят президента Путина

Южноуральцы просят президента страны решить проблемы, не решаемые на местном уровне годами, – от ямы во дворе до распила государственного имущества, от принудительной вакцинации до опасного производства под боком у миллионного города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прямая линия президента России Владимира Путина состоится 20 июня. Поступило уже более 1 млн вопросов.

Южноуральские рыбаки в видеобращении попросили положить конец «беспределу, который творят чиновники из регионального минсельхоза и Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству». Они заявили, что все озера Челябинской области являются водными объектами федерального значения общего пользования, «а на самом деле за вашей спиной делят государственные водоемы между подконтрольными коммерсантами, а те, в свою очередь, обирают рыбаков-любителей. При этом не делают ничего для рыборазведения».

«Ситуация на озерах Челябинской области с каждым днем обостряется, – заявляют рыбаки. – Все чаще происходят физические столкновения рыбаков-любителей с недобросовестными пользователями. Действия Федерального агентства по рыболовству приводят к социальной напряженности, недоверию общества к власти, дискредитируют вас как главу государства».

Другой видеоролик подготовили жители Магнитогорска. Их обращение касается принудительной вакцинации: «Родители встревожены нарушением прав детей. Их лишают права решать вопросы здоровья детей. Принуждают в приказном порядке делать инъекции. Побуждают к платному обследованию. При отказе от медицинского вмешательства здоровых детей массово удаляют из детских садов и школ, родителей из благополучных семей вызывают в органы УПДН, фальсифицируются документы, угрожают лишением родительских прав. Изымаются медкарты и документы, нарушается закон о персональных данных, распространяют слухи об опасности от наших детей. Конституция и федеральные законы извращаются должностными лицами и ставятся ниже подзаконных актов. Мы устали от тонны отписок и формализма. У нас осталась единственная надежда на вас. Мы просим помощи в восстановлении прав наших детей. Просим о защите. Надзорные органы не хотят разбираться в этом вопросе. Просим дать поручение Минздраву заменить тесты на туберкулез на безопасные».

Жители 47-го микрорайона Челябинска попросили решить проблему с котлованом, вырытым в их дворе 8 лет назад. На этом месте собирались построить кафе, но строительство остановили, а котлован до сих пор не закопали. В результате жители дома на улице Профессора Благих остались без двора, а их дети рискуют сломать себе шею, играя в опасной зоне.

Дольщики ООО «Стройвыбор», не достроившей дома в Копейске, массово отправляют на прямую линию обращения, заявляя, что отчаялись добиться справедливости от местных чиновников и правоохранительных органов: «Все инстанции направляют отписки. Нас не признают обманутыми, потому что наш застройщик, ООО «Стройвыбор», не признает себя банкротом. Тем не менее, квартир нам не видать. Где закон? Мы бомжуем, снимаем квартиры, ругаемся и разводимся со своими мужьями. Дорогой президент, помогите нам».

Массовые обращения отправляют и участники челябинского общественного движения «СТОП ГОК», протестующие против строительства в десятке километров от Челябинска Томинского ГОКа (проект РМК). Они напоминают о звонке Владимира Путина Василию Московцу в ноябре 2017 года: «Напоминаем, что тогда вы говорили и необходимости провести комплексную экспертизу всего проекта и открытые публичные слушания. А еще вы обещали дать команду, чтобы полиция оставила общественников в покое. Обещания следует выполнять».

Активисты движения подчеркивают, что после звонка президента давление на противников строительства усилилось, а строительство ГОКА ведется полным ходом, хотя комплексной экспертизы всего проекта в целом до сих пор не проведено.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 19.06.19

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