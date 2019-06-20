По обращению южноуральцев к президенту возбуждено уголовное дело

Жители южноуральского поселка пожаловались Владимиру Путину на опасный переход через железнодорожные пути на станции Тамерлан.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», свое обращение они направили на Прямую линию с президентом РФ. Жалобу переслали в Уральское следственное управление на транспорте СК России.
«Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по заявлению граждан о ненадлежащих условиях пересечения железнодорожных путей на станции Тамерлан Южно-Уральской железной дороги, расположенной в селе Варна Челябинской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
В настоящее время проведен осмотр места происшествия, опрошены заявители, представители Южно-Уральской железной дороги, глава администрации Варненского муниципального района, истребованы документы по техническому оснащению железнодорожной станции, а также проводятся иные следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается», – сообщили в ведомстве.
Челябинск, Павел Зварзин
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