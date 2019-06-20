Южноуральцы пожаловались Владимиру Путину на бегство медиков

Врач из Челябинский области рассказала главе государства о проблемах первичного звена здравоохранения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудница фельдшерско-акушерского пункта из села Маук Каслинского района Светлана Борисовна во время прямой линии президента России Владимира Путина подняла вопрос медпомощьи на селе.

Медик рассказала, что в их населенном пункте работает ФАП. Однако, если раньше здесь трудились четыре сотрудника, то теперь – только два. «Проблема в том, что нет благоустроенного жилья. К нам приезжают специалисты, им нравится природа, но вопрос – где жить? Люди хотят благоустроенное жилье, а его нет», – рассказала медик.

Отвечая на вопрос, Владимир Путин признал, что есть ряд регионов, где, несмотря на общий рост по стране, снижается доступность первичной медицинской помощи. «Когда мы говорим о здравоохранении, несмотря на проблемы, а их тут много, в принципе отрасль развивается, – отметил глава государства. – Какие основные вопросы, которые мы должны решать. Первое: доступность первичного звена здравоохранения. Второе: дефицит специалистов. И третье: лекарственное обеспечение. Это три основные проблемы. По доступности помощи в некоторых регионах мы наблюдаем снижение первичного звена в виде амбулаторных отделений. В 18 регионах мы видим значительное снижение первичного звена, в том числе и в благополучных регионах.

Например, в Краснодарском крае сокращение первичного звена произошло на 25%. Такая же тенденция в Чеченской Республике, Кировской области. Я прошу министра здравоохранения и самих руководителей регионов обратить внимание на это. Конечно, нужно развивать систему докторов на селе, мы платим им по миллиону рублей по программе «земский доктор». Врач в одном из регионов обозначила существенную проблему – жилье. Этим должны заниматься региональные власти. Мы много раз об этом говорили, и они должны предусмотреть деньги на эти цели».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.06.19

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