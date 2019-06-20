В Озерске осудили афериста, «трудоустроившего» за вознаграждение 100 человек

Южноуралец, выманивавший деньги под предлогом помощи с трудоустройством, получил условный срок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления МВД на транспорте по УрФО, Озерский городской суд признал 28-летнего уроженца Челябинска виновным в совершении мошенничества и вымогательстве.

В апреле 2017 года в транспортную полицию Екатеринбурга начали поступать заявления от граждан, пострадавших от мошеннических действий неустановленного лица.

Одна из потерпевших сообщила сотрудникам транспортной полиции о том, что откликнулась в интернете на объявление о работе в Екатеринбурге. Женщина отправила на указанную электронную почту копии необходимых, как ее убеждал «представитель работодателя», личных документов, однако вместо предоставления вакансии с нее стали требовать 7 тысяч рублей. При этом в адрес женщины неоднократно звучали угрозы о том, что, если она не заплатит указанную сумму, копии ее документов могут быть в дальнейшем использованы для получения микрозаймов, при оформлении электронных кошельков и в других противоправных целях. Заявительница поняла, что такие действия мошенников могут повлечь крупные долговые обязательства и обратилась за помощью.

Сотрудники транспортной полиции, опросив потерпевшую, приступили к розыску мошенника, и в результате им удалось не только установить людей, также пострадавших от действий злоумышленника, но и задержать его и привлечь к уголовной ответственности.

Удалось установить, что под предлогом трудоустройства, с использованием заранее приобретенного оборудования, оставаясь анонимным, южноуралец создавал электронный ящик, разрабатывал фиктивный текст с предложением о трудоустройстве и сведениями об организации, размещал объявление на различных интернет-ресурсах и начинал общение с теми, кто искал работу.

Мнимый прием на работу начинался с предоставления соискателям «электронных проездных документов» для проезда к будущему месту работы. Получив подложный электронный билет для проезда на новое место работы, соискателям оставалось лишь перевести страховой денежный взнос за, как им поясняли, подготовку документов для трудоустройства, спецодежду и жилое помещение для проживания. При этом «добрый работодатель» обещал 100%-ный возврат страхового взноса на новом месте работы. Сумма взноса составляла, как правило, 3 тысячи рублей.

Так, путем обмана и злоупотребления доверием, злоумышленник, не покидая Озерска, «трудоустраивал» тех, кто действительно искал работу. Он при помощи интернета «трудоустраивал» жителей разных городов, обещая им работу в Краснодаре и Красноярске, Екатеринбурге и Ивделе (Свердловская область); Новом Уренгое и Рубцовске (Алтайский край).

Всего в результате рассмотрения уголовного дела в суде нашел свое подтверждение 101 случай мошеннических действий, а также один случай вымогательства.

Озерский городской суд Челябинской области рассмотрел многоэпизодное уголовное дело и признал уроженца Челябинска, 1991 года рождения, виновным. Ему было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Гражданские иски многочисленных потерпевших суд удовлетворил в полном объеме.

Челябинск, Виктор Елисеев

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