Субботу жители северо-запада Челябинска встретят без света

Челябинцев предупредили об ограничении подачи электроэнергии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе филиала «Россети Урал» – «Челябэнерго», в предстоящую субботу в связи с ремонтными работами будет временно ограничено электроснабжение части потребителей на северо-западе Челябинска.

В ночные и утренние часы 22 июня специалисты компании будут проводить этап работ по демонтажу грозозащитного троса в транзите ПС 500 кВ «Шагол» – ПС 110 кВ «Сосновская» с последующим монтажом ограничителей перенапряжения.

Энергетики предупреждают жителей Челябинска о том, что в период с 1:30 до 08:30 субботы, 22 июня, планируется частичное ограничение электроснабжения потребителей, запитанных от подстанции (ПС) 110 кВ «Новоградская».

В зону временного обесточения попадает район, ограниченный улицами: Новоградский пр., ул. Северо-Западная околица, ул. Городская, ул. Салавата Юлаева, ул. Чичерина, Комсомольский пр., ул. 40 лет Победы.

Вынужденное временное ограничение электроснабжения части потребителей связано с условиями безопасного производства работ на участках совместного подвеса ЛЭП и ограниченной возможностью резервирования нагрузки через распределительную сеть.

Энергетики обращаются к горожанам с просьбой принять профилактические меры в целях исключения ущерба для личного имущества и здоровья и отключить из сети электроприборы.

Жители Челябинска и области могут получить необходимую информацию по единому номеру 8 800 2501 220 (звонок по России бесплатный).

Челябинск, Виктор Елисеев

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