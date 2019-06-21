Родители были дома: в Челябинске погиб школьник

Семилетний челябинец погиб, упав из окна.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла вчера, 20 июня, в одном из домов Советского района Челябинска.

Семья из двух взрослых и трех детей была дома в полном составе. Родители были заняты уборкой, открыв окна в квартире для проветривания.

В какой-то момент взрослые отлучились из комнаты, где играли дети. Тогда самый старший сын, учившийся в первом классе, сначала вскочил на диван, а затем с дивна перебрался на подоконник. Но удержаться на своей новой высоте ребенок не смог, выпав из окна седьмого этажа.

Перепуганные дети тут же бросились к родителям. Но спасти непоседу не удалось: школьник от полученных повреждений скончался на месте.

«По факту ЧП проводится доследственная проверка. Семья благополучная, характеризуется положительно, на учёте не стояла. Как рассказали родители погибшего, раньше дети никогда на подоконник не забирались», – цитирует Telefakt.ru представителей следственного отдела СК по Советскому району.

Челябинск, Виктор Елисеев

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