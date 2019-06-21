Высокое Солнце: грядущая ночь будет самой короткой в 2019 году

В Северном полушарии наступает космическое лето: сегодня в 15:54 по всемирному координированному времени (18:54 мск) Солнце, двигаясь по эклиптике, достигнет наивысшей точки склонения (23,44°) и окажется прямо над Тропиком Рака.

Солнечные лучи в Северном полушарии отвесно «падают» на северный тропик и освещают дно самых глубоких колодцев. На широте Москвы и Челябинска Солнце поднимается над горизонтом на высоту 57 градусов. Эти дни называют летним солнцестоянием.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», фактически солнцестояние – когда несколько суток подряд длина светового дня не меняется – началось еще 19 июня: и в среду, и вчера и сегодня долгота дня на широте Москвы составляла и составит 17 часов 33 минуты. Ночи, не считая сумерек, длились по 4 часа 24 минуты.

Грядущая ночь будет самой короткой в году – 4 часа 23 минуты, а с 22 июня начнутся самые длинные дни – световой промежуток составит 17 часов 34 минуты, правда ночи будут на 1 минуту длиннее, чем с 21 на 22 июня.

В астрономическом понимании ночей сейчас нет вообще: в течение нескольких дней после захода солнца будут лишь сгущаться сумерки. Астрономы утверждают, что наступил самый благоприятный период для наблюдений серебристых облаков, которые отлично видны на фоне сумеречного сегмента. С 25 июня световой день начнет убывать, а ночь прибавляться, и последний день месяца продлиться всего 17 часов 30 минут, а ночь станет длиннее на 6 минут.

Отметим, что у большинства народов дни летнего солнцестояния считались мистическими: считалось, что в это время открывалась дверь между мирами, а природа могла поделиться своей силой с человеком.

Славянские народы проводили в эти дни торжества, посвященные Купале – богу Летнего Солнца, кельты любви и плодородия. Кельты отмечали Литу – торжество Великого Света. В Латвии до сих празднуют Лиго, в Эстонии – Янов день. А в Якутии сегодня отмечают главный национальный праздник – Ысыах (новый год).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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