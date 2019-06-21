Уголовное дело кандидата в губернаторы Челябинской области направили в суд

Уголовное дело о мошенничестве, фигурантом которого является кандидат в губернаторы Челябинской области Алексей Севастьянов, передали в суд.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Центрального района Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего уполномоченного по правам человека в Челябинской области, бизнесмена и политика Алексея Севастьянова. Он обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

«По версии следствия обвиняемый в 2017 году с целью хищения бюджетных денежных средств, выделяемых на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства на территории Челябинской области, представил в министерство сельского хозяйства Челябинской области, документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведении, подтверждающие ведение им фермерского хозяйства, – рассказали в областной прокуратуре. – Указанные документы давали право на участие в конкурсе на получение гранта в размере 3 миллионов рублей на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства начинающим фермерам, признанным победителями по итогам конкурсного отбора в соответствии с установленным правительством Челябинской области порядком».

Следователи настаивают, что преступный умысел предприниматель не довёл до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку факт предоставления подложных документов выявлен при проверке сотрудниками министерства. Хотя сам Севастьянов настаивает, что дело сфабриковано, а он, действительно, собирался заняться фермерством.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Напомним, вчера, 20 июня, Алексей Севастьянов подал в избирательную комиссию Челябинской области документы в качестве претендента на пост губернатора региона. Политик идет на выборы от партии «Гражданская сила». Однако, руководитель местного отделения партии настаивает, что кандидатуру Севастьянова партийцы не поддержали, а следовательно, его участие в предвыборной гонке незаконно. Он уже сообщил об этом председателю Центризбиркома России Элле Памфиловой.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 21.06.19

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