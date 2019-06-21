В Копейске парочка наркодилеров получила на двоих больше четверти века колонии

В Копейске суд отправил наркосбытчиков в колонию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Копейский городской суд признал двух местных жителей виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в значительном, крупном и особо крупном размерах, группой лиц по предварительному сговору.

В суде установлено, что соучастники в 2016 году вступили в преступный сговор, направленный на сбыт синтетических наркотических средств на территории Челябинской области. Согласно договоренности, мужчина от неустановленного лица через «закладку» получал наркотики, которые передавал соучастнице для дальнейшей раскладки более мелкими объемами на территории Копейска. После чего они получали за это деньги.

В результате оперативно-розыскных мероприятий у обвиняемых изъяты наркотические средства общей массой около 427,75 грамма.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 16 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей, женщине – 10 лет лишения свободы со штрафом в размере 300 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого и общего режима соответственно.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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