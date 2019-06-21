российское информационное агентство 18+

Расследование Ивана Голунова

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 21 июня 2019, 12:17 мск

Новости Челябинск

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Экспертиза, Спецпроекты, Простыми словами

На Южном Урале задержали табачную контрабанду из Южной Кореи

Челябинские таможенники задержали нелегальные сигареты из Южной Кореи.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, мобильной группой ведомства совместно с погрануправлением ФСБ России с применением стационарного инспекционно-досмотрового комплекса были обнаружены нелегальные сигареты.

83 коробки сигарет общей стоимостью более 4 миллионов рублей незаконно пытались ввезти на Южный Урал. Табачные изделия из Казахстана в составе сборного груза везла одна из транспортных компаний. В ходе проведенного таможенного досмотра было выявлено 41 тысяча 479 пачек сигарет из Южной Кореи и Республики Казахстан. На всех пачках отсутствовали акцизные марки.

Товар изъят и в полном объеме передан в отдел полиции Троицка для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации).

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 21.06.19

В Копейске парочка наркодилеров получила на двоих больше четверти века колонии. / Уголовное дело кандидата в губернаторы Челябинской области направили в суд. / Южноуральские блогеры побывали в 3 странах за 8 часов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,

Новости партнеров