На Южном Урале задержали табачную контрабанду из Южной Кореи

Челябинские таможенники задержали нелегальные сигареты из Южной Кореи.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, мобильной группой ведомства совместно с погрануправлением ФСБ России с применением стационарного инспекционно-досмотрового комплекса были обнаружены нелегальные сигареты.

83 коробки сигарет общей стоимостью более 4 миллионов рублей незаконно пытались ввезти на Южный Урал. Табачные изделия из Казахстана в составе сборного груза везла одна из транспортных компаний. В ходе проведенного таможенного досмотра было выявлено 41 тысяча 479 пачек сигарет из Южной Кореи и Республики Казахстан. На всех пачках отсутствовали акцизные марки.

Товар изъят и в полном объеме передан в отдел полиции Троицка для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации).

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 21.06.19

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