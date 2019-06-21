Прокуратура предъявила претензии директору Центра развития туризма в Челябинской области

Прокуратура Челябинской области выявила нарушения антикоррупционного законодательства в действиях директора ОГБУК «Центр развития туризма в Челябинской области» Дмитрия Столбова.

Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, племянник чиновника участвовал в информационном туре в Республику Беларусь за счет средств областного бюджета. В прокуратуре усмотрели в этом конфликт интересов.

И. о. министра культуры региона внесено представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции, поставлен вопрос о привлечении директора учреждения к дисциплинарной ответственности.

Напомним, что в начале июня в Челябинске заговорили об отставке Столбова, но официального подтверждения этому не последоывало: «Я работаю, никаких приказов нет. Уволиться по собственному желанию я хочу давно», – написал в соцсетях чиновник.

Челябинск, Павел Зварзин

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