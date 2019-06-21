В пригороде Челябинска вновь зафиксировали пожары на угольном хвостохранилище

Эко-активисты заявили о возобновлении эндогенных пожаров на берегу озера Курочкино в Копейске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», новые очаги возгораний на берегу озера Курочкино обнаружили активисты движения «Антисмог».

«18 июня наш экологический патруль совместно с заместителем председателя общественной палаты города Андреем Кульпиным осуществил выезд на территорию шламоотвалов и восточный берег озера Курочкино. При помощи специального оборудования и тепловизора экозащитниками были зафиксированы множественные очаги эндогенных пожаров как на берегу, так и на отвалах. Так же было обнаружено превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ непосредственно на источнике пожаров», – рассказали в организации.

Зимой этого года были приняты временные меры по ликвидации эндогенных пожаров на озере Курочкино, напомнили экоактивисты. «Работы по окончательной ликвидации пожаров были запланированы на лето, однако на сегодняшний день мы видим, что проблема не решена. Кроме того, ранее проведенные работы по ликвидации пожаров были проведены с нарушениями. Почва (глина) растрескалась, тем самым обеспечив поступление кислорода к очагам горения угольной пыли», – заявил представитель эко-активистов.

Общественники передали все собранные данные министерству экологии Челябинской области и Росприроднадзору для принятия дальнейших мер.

В пресс-службе администрации Копейска сообщили, что для проверки информации о новых очагах пожаров на место, в поселок Старокамышинск, в настоящее время выехал специалист мэрии. «На прошлой неделе представители администрации были в поселке, общались с жителями. Тогда новых возгораний зафиксировано не было. Сегодня на побережье озера Курочкино работает специалист. После того, как он предоставит полную информацию, будут приняты необходимые меры», – заверили в пресс-службе мэрии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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