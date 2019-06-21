В Озерске плита монумента сломала ногу трехлетнему ребенку

В южноуральском ЗАТО камень памятника покалечил трехлетнего ребенка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вчера, 20 июня, на площади Броховича в ЗАТО Озерск, у монумента «Прометей». Об этом жители города рассказали в социальных сетях.

«Упала плита на ногу моего трехгодовалого племянника и сломала ногу. Как оказалось, практически все плиты (толщиной 200 мм и весом около 80 кг) каждая еле держатся на своих местах и в любой момент могут обрушиться и нанести серьезную травму», – рассказала горожанка.

В администрации ЗАТО заверили, что у памятника уже провели восстановительные работы, а упавший камень вернули на место и закрепили. В настоящее время по факту инцидента ведется доследственная проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 21.06.19

В пригороде Челябинска вновь зафиксировали пожары на угольном хвостохранилище. / Мусоросжигательные заводы – это смерть: экологический протест грозит России новой революцией. / Прокуратура предъявила претензии директору Центра развития туризма в Челябинской области. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»