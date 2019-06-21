Челябинский студент собирался нелегально уплыть в Финляндию

В Выборге задержали студента из Челябинска: он собирался нелегально уплыть в Финляндию.

Как сообщили РИА «Новый День» в Пограничном управлении ФСБ по Петербургу и Ленинградской области, на автовокзале в Выборге пограничники обратили внимание на двух молодых людей восточного происхождения с большими баулами, из одного торчал винт лодочного мотора. Задержанные оказались гражданами Египта и Сирии. В Россию они попали по студенческим вузам – один учился в Челябинском госуниверситете, другой – в Тамбовском.

Оказалось, что парней отчислили, но домой они возвращаться не захотели, решив попытать счастья в Финляндии – добраться до туда они собирались на моторной лодке.

Теперь им тоже предстоит путешествие, правда, не такое, на какое экс-студенты рассчитывали: их депортируют на родину.

Выборг, Павел Зварзин

Выборг. Другие новости 21.06.19

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