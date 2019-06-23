Неадекватный челябинец чуть не задушил девушку-фельдшера

В Челябинске пациент набросился на медика «скорой помощи».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Металлургическом районе Челябинска. Горожане обнаружили на улице 20-летнего молодого человека, лежавшего без чувств. Чтобы помочь ему, вызвали экипаж скорой медицинской помощи.

Но прибывшие на помощь горожанину медики встретили весьма неласковый прием: пациент оказался буйным. Мужчина бросился на автомобиль, разбил кирпичом окно, порезавшись о стекло. А в конце штурма кинулся душить девушку-фельдшера фанендоскопом. К счастью, неадеквата скрутили.

Молодого человека приняли сотрудники полиции. Возбуждено административное производство по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои), сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. Теперь ему грозит штраф от 5 до 30 тысяч рублей или арест до 15 суток.

Челябинск, Виктор Елисеев

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