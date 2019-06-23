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Воскресенье, 23 июня 2019, 20:27 мск

Новости Челябинск

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Официальное решение об отставке главы Челябинска Владимира Елистратова будет принято 24 июня

Решение об отставке мэра Челябинская Владимира Елистратова может быть принято 24 июня. Об этом заявил сам глава городской администрации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», информация о грядущей отставке появилась в СМИ в конце недели: сначала как слухи, а сегодня ряд изданий сообщили об этом как о свершившемся факте.

Елистратов эти сообщения не подтвердил, но заявил, что решение будет принято завтра, 24 июня.

Напомним, серьезные претензии к градоначальнику появились у врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера еще в конце марта. Елистратову было дано две недели на решение самых «больных» вопросов. Он продержался почти три месяца, хотя ситуация в городе особо не изменилась.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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